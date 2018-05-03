На Южном обходе Нижнего Новгорода иномарка задавила мужчину 

На Южном обходе Нижнего Новгорода во вторник, 1 мая, произошла смертельная авария. Автомобиль «Шевроле-Кобальт» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Трагедия случилась на седьмом километре Южного обхода в Дзержинске. За рулем иномарки находился 36-летний водитель. В шесть вечера он наехал на 35-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.
Пострадавший скончался на месте. Стаж вождения автомобилиста на «Шевроле» составляет 18 лет.
Напомним, в тот же день в Нижегородской области произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.