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На Южном обходе Нижнего Новгорода иномарка задавила мужчину
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На Южном обходе Нижнего Новгорода иномарка задавила мужчину 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На Южном обходе Нижнего Новгорода во вторник, 1 мая, произошла смертельная авария. Автомобиль «Шевроле-Кобальт» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Трагедия случилась на седьмом километре Южного обхода в Дзержинске. За рулем иномарки находился 36-летний водитель. В шесть вечера он наехал на 35-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.
Пострадавший скончался на месте. Стаж вождения автомобилиста на «Шевроле» составляет 18 лет.
Напомним, в тот же день в Нижегородской области произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.
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