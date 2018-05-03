Дороги в Ростовской области остались одними из самых опасных

Регион занимает в рейтинге 34-е место уже второй год подряд: число аварий, пострадавших и погибших в авариях сократилось, количество жителей и машин — выросло.

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг за 2017 год. В него вошли 50 регионов с населением больше миллиона человек, не включая мегаполисы. В расчете учитывались: количество ДТП из-за плохих дорожных условий, число раненных и погибших в таких авариях, протяженность дорог региона и размер автопарка. Регионы распредели на три зоны безопасности — зеленую, желтую и красную, где зеленая — самая безопасная.

— В Ростовской области за 2017 год произошло 1700 ДТП из-за плохих дорог, в них 164 человека погибли, больше 2000 пострадали. Регион вошел в красную зону (высокой дорожной опасности. — Прим. авт.), — сообщил центр.

Самым безопасным регионом стала Томская область, самым опасным — Челябинская.

В 2016 году Ростовская область была в желтой (недостаточной безопасности. — Прим. авт.) зоне безопасности: из-за плохих дорог случилось 1885 аварий, в которых погибли 223 человека, 2248 пострадали, за год вырос автопарк и стало больше жителей.