Ещё
Дороги в Ростовской области остались одними из самых опасных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дороги в Ростовской области остались одними из самых опасных 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Регион занимает в рейтинге 34-е место уже второй год подряд: число аварий, пострадавших и погибших в авариях сократилось, количество жителей и машин — выросло.
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг за 2017 год. В него вошли 50 регионов с населением больше миллиона человек, не включая мегаполисы. В расчете учитывались: количество ДТП из-за плохих дорожных условий, число раненных и погибших в таких авариях, протяженность дорог региона и размер автопарка. Регионы распредели на три зоны безопасности — зеленую, желтую и красную, где зеленая — самая безопасная.
— В Ростовской области за 2017 год произошло 1700 ДТП из-за плохих дорог, в них 164 человека погибли, больше 2000 пострадали. Регион вошел в красную зону (высокой дорожной опасности. — Прим. авт.), — сообщил центр.
Самым безопасным регионом стала Томская область, самым опасным — Челябинская.
В 2016 году Ростовская область была в желтой (недостаточной безопасности. — Прим. авт.) зоне безопасности: из-за плохих дорог случилось 1885 аварий, в которых погибли 223 человека, 2248 пострадали, за год вырос автопарк и стало больше жителей.
161.ru: последние новости
В Ростове на СЖМ рухнувшее дерево придавило три автомобиля В Ростове сбили подростка с ландышами: он перебегал дорогу в неположенном месте В Ростове горе-дрифтер протаранил три автомобиля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
УАЗ Patriot сгорел со стыда
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение