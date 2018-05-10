Ещё
9 мая в поселке Южный сбили пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 мая в поселке Южный сбили пешехода 

АиФ — Алтай 55 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
54-летнего пешехода сбили в поселке Южный 9 мая, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
Установлено, что 25-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Levin сбил мужчину на улице Мусоргского. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
Мужчине оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле не работает светофор на пр. Комсомольском В Барнауле осудили водителя автобуса, который сбил девочку на переходе В Барнауле произошло лобовое ДТП
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
АВТОВАЗ набирает новый персонал
Названы самые популярные марки автомобилей
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение