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9 мая в поселке Южный сбили пешехода
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9 мая в поселке Южный сбили пешехода
АиФ — Алтай
55 минут назад
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Фото:
АиФ - Алтай
54-летнего пешехода сбили в поселке Южный 9 мая, сообщили
АиФ-Алтай
в
ГИБДД
по городу.
Установлено, что 25-летний водитель автомобиля
Toyota
Corolla Levin сбил мужчину на улице Мусоргского. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
Мужчине оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка.
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