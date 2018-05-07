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Бегают на красный и переходят дорогу не по зебре: за три дня гаишники оштрафовали 5 тысяч уральцев
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Бегают на красный и переходят дорогу не по зебре: за три дня гаишники оштрафовали 5 тысяч уральцев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В ГИБДД подвели итоги рейда «Безопасная дорога», который проходил с 4 по 6 мая. Инспекторы ДПС ловили пешеходов-нарушителей и водителей, которые не тормозят на переходах.
Так, в целом по Свердловской области пешеходам было выписано 5210 штрафов, а водителям — 1539. В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД поймали 956 пешеходов-нарушителей и 407 водителей, которые не пропустили пешеходов на переходе.
Чаще всего пешеходы бегают на красный либо переходят дорогу в неположенном месте — в нескольких метрах от перехода.
«С начала 2018 года на дорогах региона уже погибли 32 пешехода, из них 4 — на пешеходных переходах, травмы различной степени тяжести получили 200 пешеходов, 82 пешехода переходили проезжую часть по переходу, 118 пешеходов сами нарушили правила дорожного движения, — сообщают в УГИБДД по Свердловской области. — В темное время суток погибли 22 пешехода, 71 пешеход ранен».
Например, в выходные на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель на Mazda 6 насмерть сбил 55-летнего мужчину, который находился на дороге в темной одежде.
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