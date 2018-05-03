ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы

В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели обследование автодороги «Дмитровск Орловский-Кромы-Соломино-Плоское» в Дмитровском районе.

Проверка показала, что на проезжей части отсутствует разметка. Кроме того, нет пешеходных дорожек, освещения и технических средств организации дорожного движения у Хальзевской средней школы.

Результаты проверки о выявленных недостатках были направлены на комиссию по безопасности дорожного движения Дмитровского района. Региональный департамент строительства ТЭК ЖКХ, за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения был привлечен к административной ответственности по статье 19.5 часть 27 КоАП РФ.

В настоящее время проводится работа по проекту организации дорожного движения на автотрассе «Дмитровск Орловский-Кромы-Соломино-Плоское», уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.