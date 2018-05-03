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ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы
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ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники Госавтоинспекции провели обследование автодороги «Дмитровск Орловский-Кромы-Соломино-Плоское» в Дмитровском районе.
Проверка показала, что на проезжей части отсутствует разметка. Кроме того, нет пешеходных дорожек, освещения и технических средств организации дорожного движения у Хальзевской средней школы.
Результаты проверки о выявленных недостатках были направлены на комиссию по безопасности дорожного движения Дмитровского района. Региональный департамент строительства ТЭК ЖКХ, за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения был привлечен к административной ответственности по статье 19.5 часть 27 КоАП РФ.
В настоящее время проводится работа по проекту организации дорожного движения на автотрассе «Дмитровск Орловский-Кромы-Соломино-Плоское», уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Сообщение ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы появились сначала на РИА 57.
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