Москвичам напомнили о правилах перехода проезжей части

В центре Москвы на Новослободской улице прошла совместная акция Центра организации дорожного движения столицы и управления ГИБДД ГУ МВД России по городу, посвященная безопасному движению пешеходов на дороге, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

В ходе акции на тротуары перед дорожными переходами нанесли надписи с напоминаниями о правилах перехода проезжей части, а детям и взрослым раздали листовки с иллюстрациями.

«Пешеходы — самая незащищенная категория участников дорожного движения. Очень часто они попадают в аварии по причине того, что просто забывают о соблюдении элементарных норм безопасности. И сегодня мы совместно с ЦОДД организовали замечательную акцию, нанесли напоминания на тротуары перед пешеходными переходами с целью напоминания взрослым и детям, как важно быть внимательными на дороге и соблюдать правила», — сказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая.

Акция вызвала большой интерес у прохожих, многие сами подходили за листовками с информацией и слушали короткие устные напоминания о правилах от сотрудников ГИБДД.

«Я сама попала в аварию, когда мне было 12 лет. Из-за того, что была неосторожна. Сейчас рассказываю своим детям правила, и в школах такое проходят подробно», — отметила Анна Корокозова, подошедшая получить листовку с правилами.

Дорожный переход на Новослободской улице напротив дома 12 для проведения акции был выбран неслучайно — с начала года на нем под колеса автомобилей попали три человека, в том числе один ребенок.