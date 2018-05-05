Предупреждающие граффити появились рядом с 14 пешеходными переходами в Москве

Напоминания о безопасности при переходе проезжей части нанесли на асфальт рядом с 14 столичными пешеходными переходами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Четвертого мая в центре Москвы на Новослободской улице прошла совместная акция Центра организации дорожного движения столицы и управления ГИБДД ГУ МВД России по городу, посвященная безопасному движению пешеходов на дороге. В ходе акции на тротуары перед переходами нанесли надписи с напоминаниями о правилах перехода проезжей части, а детям и взрослым раздали листовки с иллюстрациями.

«Вблизи 14 пешеходных переходов в столице нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники», — говорится в сообщении.

Напоминания появились у переходов на Новослободской, Отрадной, Широкой улицах, Сиреневом бульваре, Открытом шоссе, Новочерскасском бульваре, Душинской, Кантемировской улицах, улицах Академика Варги, Лобачевского, Строгинском бульваре, улице Свободы, Вагоноремонтной и Михалковской улицах.

«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению дорожно-транспортных происшествий в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев

Кроме того, взрослым и детям раздали более 1 тысячи листовок с основными правилами перехода дороги.