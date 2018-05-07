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В Перми сотрудники ГИБДД и отряды ЮИД провели акцию «Пешеход на дороге»
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В Перми сотрудники ГИБДД и отряды ЮИД провели акцию «Пешеход на дороге» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: e1.ru
На территории г. Перми сотрудники ГИБДД провели агитационно-профилактическое мероприятие «Пешеход на дороге». Оно было направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В проведении акции стражам порядка помогали отряды ЮИД нескольких школ краевого центра.
Мероприятие проходило на тех участках улиц, где граждане наиболее часто нарушают правила перехода проезжей части.
Сотрудники ГИБДД проводили с пешеходами профилактические беседы, а школьники раздавали всем участникам дорожного движения письма-обращения, которые самостоятельно подготовили заранее.
Кроме этого на протяжении всей акции ЮИДовцы призывали граждан неукоснительно соблюдать ПДД и быть вежливыми участниками дорожного движения, скандируя девиз мероприятия «Водитель, уважай пешехода, пешеход — водителя!».
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