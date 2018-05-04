Между Москвой и Петербургом пустят беспилотный транспорт

При помощи беспилотных транспортных средств на трассе Москва-Санкт-Петербург можно будет перемещаться к 2025 году.

В течение трех лет на 70-километровом участке М11 в обход Вышнего Волочка должна открыться полоса для перемещения транспортных средств в так называемой беспилотной колонне. Только в ее головной машине будет находиться водитель.