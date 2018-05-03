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Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара
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Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара 

Вечерняя Москва 1 час назад
Медики оказывают помощь пострадавшим.
В четверг, 3 мая, водитель одного из автобусов столицы применил экстренное торможение, из-за которого пострадали три пассажира.
— Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара, — сообщили в экстренных службах города.
По данным ТАСС, в настоящее время потерпевших осматривают врачи скорой помощи.
Напомним, что аналогичный случай произошел 2 мая на Хорошевском шоссе. Тогда травмы получили трое детей и двое взрослых.
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