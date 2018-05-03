Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара

Медики оказывают помощь пострадавшим.

В четверг, 3 мая, водитель одного из автобусов столицы применил экстренное торможение, из-за которого пострадали три пассажира.

— Три человека пострадали в результате резкого торможения автобуса 11-го маршрута в районе Яузского бульвара, — сообщили в экстренных службах города.

По данным ТАСС, в настоящее время потерпевших осматривают врачи скорой помощи.

Напомним, что аналогичный случай произошел 2 мая на Хорошевском шоссе. Тогда травмы получили трое детей и двое взрослых.

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