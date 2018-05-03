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В ДТП с фурой в Воронежской области пострадала семья с 2-летним ребёнком
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В ДТП с фурой в Воронежской области пострадала семья с 2-летним ребёнком 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла на трассе М-4 «Дон». Трое взрослых и 2-летний мальчик пострадали в ДТП на 731 км трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе в 16:00 среды, 2 мая. Семья ехала в Chevrolet Cruze, иномарка врезалась в грузовик MAN, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД. По данным автоинспекции, за рулём Chevrolet находился 34-летний москвич. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру 41-летнего жителя Рязанской области. В результате ДТП в Богучарскую райбольницу попали водитель легковушки, а также женщины 31 года и 62 лет и двухлетний малыш. Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Екатерина Трещикова
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