Таксист изрезал ножом пассажира в Санкт‐Петербурге 

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который напал с ножом на пассажира в Санкт‐Петербурге. 32‐летнего пострадавшего госпитализировали, сообщило ИА Nation News.
Частный таксист привез по указанному адресу пассажира, а позже между ними вспыхнул конфликт. Водитель достал нож и несколько раз ударил оппонента. Мужчину с колото-резанными
ранами головы, груди и живота направили в реанимационное отделение. Проводится расследование.
Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Преступника приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.