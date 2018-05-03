Таксист изрезал ножом пассажира в Санкт‐Петербурге

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который напал с ножом на пассажира в Санкт‐Петербурге. 32‐летнего пострадавшего госпитализировали, сообщило ИА Nation News.

Частный таксист привез по указанному адресу пассажира, а позже между ними вспыхнул конфликт. Водитель достал нож и несколько раз ударил оппонента. Мужчину с колото-резанными

ранами головы, груди и живота направили в реанимационное отделение. Проводится расследование.