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Таксист изрезал ножом пассажира в Санкт‐Петербурге
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Таксист изрезал ножом пассажира в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции разыскивают водителя, который напал с ножом на пассажира в Санкт‐Петербурге. 32‐летнего пострадавшего госпитализировали, сообщило ИА Nation News.
Частный таксист привез по указанному адресу пассажира, а позже между ними вспыхнул конфликт. Водитель достал нож и несколько раз ударил оппонента. Мужчину с  колото-резанными
ранами головы, груди и живота направили в реанимационное отделение. Проводится расследование.
Жителя города Артема осудили за два нападения на женщин‐таксистов. Преступника приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.
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