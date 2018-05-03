Главу сельсовета в Курганской области обвинили в избиении школьника

В Курганской области полиция проводит проверку по факту избиения главой Петровского сельсовета Щучанского района, единороссом Андреем Мошновым ученика 7 класса местной школы. Об этом сообщает интернет-издание

Znak.com По словам матери пострадавшего, конфликт произошел вечером 29 апреля. Мошнов подошел к ее сыну на улице, обвинил мальчика в том, что тот лазил в заброшенную школу, и ударил его несколько раз по голове. «Мой сын ему ответил, тогда глава подошел, повалил его на землю и избил», — рассказала женщина.

В тот же день родители подростка обратились в правоохранительные органы . По факту произошедшего было составлено заявление. В пресс-службе УМВД России по Курганской области журналистам сообщили, что «в настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение».

Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Однако соседи пострадавшей семьи утверждают, что причиной инцидента мог стать давний конфликт между Мошновым и родителями пострадавшего мальчика. По их словам, ранее чиновник отказался выдать матери ребенка справку по месту жительства, и она получила документ только после обращения в прокуратуру

Это не единственный подобный инцидент за последнее время. Как сообщает

ИА Sakh.com, в Южно-Курильске 1 мая сотрудник полиции вступил в конфликт с группой подростков и избил одного из них. Нападавший является заместителем начальника южно-курильского отдела полиции. В момент инцидента он находился не на службе и, по данным СМИ, был пьян. По факту происшествия проводится проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.