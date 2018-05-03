Главу сельсовета в Курганской области обвиняют в избиении школьника 

Инцидент произошел 29 апреля. По словам матери пострадавшего, чиновник подошел к ее сыну на улице, обвинил мальчика в том, что тот лазил в заброшенную школу и ударил его несколько раз по голове. А когда тот ответил, повалил его на землю и избил. Интернет-СМИ пишут, что причиной инцидента мог стать давний конфликт между Мошновым и родителями мальчика. По их словам, чиновник отказывался выдать матери ребенка справки по месту жительства и она получила документ только после обращения в прокуратуру. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.