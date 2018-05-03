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Страус остановил движение на ночной дороге в Дагестане
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Страус остановил движение на ночной дороге в Дагестане 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Удивительного пешехода повстречал на своем пути дагестанский водитель, столкнувшийся на проезжей части с прогуливавшимся по асфальту страусом. Само собой, автолюбитель схватился за телефон и снял птицу на видео.
"Я в шоке, страус прямо на дороге в Карабудахкенте", — восхищенно заявил автор ролика.
Остановив машину на обочине, мужчина, как и другие автовладельцы, отправился знакомиться с иноземным гостем.
Местные жители вовремя пресекли вольные рассуждения на тему миграции нелетающих птиц, сообщив «Регион online», что рядом расположена ферма, где разводят страусов и откуда один из питом сбежал.
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