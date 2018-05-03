Четыре человека, включая троих детей, отравились газом в Орехово‐Зуеве 

В Орехово‐Зуеве Московской области бригада скорой помощи госпитализировала четырех людей, в том числе трех детей, отравившихся газом. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В Московской области четыре человека отравились газом и были госпитализированы. Среди пострадавших оказались четырехлетняя дочь хозяина квартиры, его сестра и ее две дочери в возрасте четырех и пяти лет.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения правил установки газовой колонки. Это привело к отравлению бытовым газом четырех женщин.
Сейчас следователи Орехово-Зуево проводят проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о том, что супружеская пара пенсионеров отравилась бытовым газом на севере столицы.