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Четыре человека, включая троих детей, отравились газом в Орехово‐Зуеве
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Четыре человека, включая троих детей, отравились газом в Орехово‐Зуеве 

360tv.ru 1 час назад
В Орехово‐Зуеве Московской области бригада скорой помощи госпитализировала четырех людей, в том числе трех детей, отравившихся газом. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В Московской области четыре человека отравились газом и были госпитализированы. Среди пострадавших оказались четырехлетняя дочь хозяина квартиры, его сестра и ее две дочери в возрасте четырех и пяти лет.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения правил установки газовой колонки. Это привело к отравлению бытовым газом четырех женщин.
Сейчас следователи Орехово-Зуево проводят проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о том, что супружеская пара пенсионеров отравилась бытовым газом на севере столицы.
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