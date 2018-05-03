Четверо пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на западе Москвы

«На ул. Рябиновая в районе д. 44 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Все пострадавшие — пассажиры маршрутки», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.