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Четверо пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на западе Москвы
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Четверо пассажиров маршрутного такси пострадали в ДТП на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
На западе столицы столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате пострадали четыре человека, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На ул. Рябиновая в районе д. 44 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Все пострадавшие — пассажиры маршрутки», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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