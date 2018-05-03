Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля на западе столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.

По его словам, столкновение произошло на улице Рябиновая в районе дома 44. Источник отметил, что все пострадавшие — пассажиры маршрутки, передает Агентство «Москва»

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 3 мая в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В результате аварии, три человека погибли и один пострадал.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия.