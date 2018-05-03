Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы 

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля на западе столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.
По его словам, столкновение произошло на улице Рябиновая в районе дома 44. Источник отметил, что все пострадавшие — пассажиры маршрутки, передает Агентство «Москва».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 3 мая в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В результате аварии, три человека погибли и один пострадал.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, возле деревни Спас по невыясненным пока причинам перевернулся автомобиль Suzuki.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции, которые работают на месте происшествия.