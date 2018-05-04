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Отопление отключено во всех жилых домах Москвы
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Отопление отключено во всех жилых домах Москвы 

Агентство «Москва» 4 мая 2018
Фото: MosDay.ru
Отопление отключено во всех жилых домах столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ПАО «МОЭК».
«По состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100%. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений. Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполнены по их заявке», — сказал собеседник агентства.
Отопление начали отключать в Москве 29 апреля. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.
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