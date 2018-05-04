Отопление отключено во всех жилых домах Москвы

«По состоянию на 4 мая жилые дома отключены на 100%. 163 здания социальной сферы (больницы, детские учреждения и тому подобное) не отключены по просьбе находящихся в них учреждений. Дальнейшие действия по прекращению отопления будут выполнены по их заявке», — сказал собеседник агентства.

Отопление начали отключать в Москве 29 апреля. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.