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Подозреваемые в краже иномарки на юге Москвы совершили наезд на полицейского
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Подозреваемые в краже иномарки на юге Москвы совершили наезд на полицейского 

Агентство «Москва» 1 час назад
Задержаны двое подозреваемых в краже машины на юге столицы. При попытке скрыться от правоохранителей злоумышленники совершили наезд на полицейского, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МДВ России по столице.
По данным ведомства, в полицию обратился 59-летний гражданин, который сообщил о краже его автомобиля Toyota, припаркованного на ул. Маршала Захарова. Материальный ущерб составил около 1 млн руб.
«Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что подозреваемые передвигаются на автомобиле Volkswagen. Иномарка была обнаружена припаркованной на Каширском шоссе. В момент задержания мужчины находились в салоне автомобиля и попытались скрыться, при этом совершив наезд на сотрудника полиции. Успев ухватиться, полицейский прыгнул на капот и рукояткой пистолета попытался разбить лобовое стекло. После резких маневров водитель сбросил сотрудника полиции на проезжую часть. Через несколько минут автомобиль был остановлен полицейскими», — рассказали в столичном главке.
Против неоднократно судимых 28-летнего приезжего и 53-летнего москвича возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Как отметили в пресс-службе, пострадавший полицейский находится в больнице.
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