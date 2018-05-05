При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадал один человек

В квартире одного из жилых домов, расположенных на западе Москвы, произошёл пожар, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) главка МЧС России по городу.

Возгорание произошло по адресу: Можайское шоссе, д. 31, корп. 3. Пожар был ликвидирован на площади около 10 кв. м.

«После тушении пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва»

При этом, по данным источника в экстренных службах города, в связи с пожаром были эвакуированы семь человек.

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