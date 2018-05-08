Запах лакокрасочных работ напугал жителей одного из домов на юго‑востоке Москвы

Спасатели проверяли сообщение о неприятном запахе в одном из жилых домов на 6-ой Кожуховской улице в Москве, оказалось, что в подъезде проводят ремонт, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы ведомства, поступил сигнал о неприятном запахе от жителей дома по адресу: 6-я Кожуховская, дом 13.

«Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию по данному адресу. В подъезде лакокрасочные работы, легкий запах уайт-спирита, обстановка обычная», — говорится в сообщении.