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Запах лакокрасочных работ напугал жителей одного из домов на юго‑востоке Москвы
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Запах лакокрасочных работ напугал жителей одного из домов на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Спасатели проверяли сообщение о неприятном запахе в одном из жилых домов на 6-ой Кожуховской улице в Москве, оказалось, что в подъезде проводят ремонт, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.
Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы ведомства, поступил сигнал о неприятном запахе от жителей дома по адресу: 6-я Кожуховская, дом 13.
«Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию по данному адресу. В подъезде лакокрасочные работы, легкий запах уайт-спирита, обстановка обычная», — говорится в сообщении.
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