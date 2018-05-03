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На железнодорожных путях под Мгой нашли мужчину с тяжелыми травмами
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На железнодорожных путях под Мгой нашли мужчину с тяжелыми травмами 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудники транспортной полиции обнаружили на железнодорожных путях в Кировском районе Ленинградской области мужчину с тяжелыми травмами.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО, вечером 2 мая поступило сообщение о том, на перегоне «Станция Рыбацкое — станция Ижоры» по направлению к посёлку Мга обнаружен раненый мужчина с признаками получения железнодорожных травм.
Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.
По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства происшествия.
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