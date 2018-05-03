По факту гибели трех человек на кубанских железных дорогах проводятся проверки

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Первой жертвой стал 30-летний мужчина. Он попал под поезд вчера на перегоне «Пашковская — 125 км». Краснодарец скончался на месте.

Ближе к полуночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о травмировании 48-летнего гражданина. Он попал под колеса поезда в хуторе Красное Туапсинского района. Пострадавший был доставлен в центральную больницу г. Туапсе. Спасти его не удалось.

Сегодня рано утром на железнодорожном перегоне «Краснодар 2 — Витаминный» погибла женщина. Она попала под поезд, следовавший по маршруту «Краснодар — Ростов».

Полиция устанавливает личность покойной.

— По предварительным данным причиной трагедий стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Машинистами поездов подавались звуковые сигналы и применено экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. — Говорится в официальном релизе пресс — службы УТ МВД России по ЮФО.