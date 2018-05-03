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«АвтоМАШ-МБ» открывает новый дилерский центр в Москве
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«АвтоМАШ-МБ» открывает новый дилерский центр в Москве 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
«АвтоМАШ-МБ» осуществляет весь спектр услуг по продаже и сервису автомобилей Mercedes-Benz. Как сообщает пресс-служба компании, двухэтажный автоцентр общей площадью более 8000 кв. м построен согласно современной архитектурной концепции Mercedes-Benz и оборудован в полном соответствии с рекомендациями марки. В распоряжение гостей — премиум-кафе, лаунж-зоны, детский игровой уголок, зона S-Lounge на 2 автомобиля, просторные комнаты для переговоров, бутик с большим выбором аксессуаров и AMG-зона для спорткаров марки — основные элементы премиального подхода к гостям салона. В специальной зоне night view клиентам демонстрируются варианты интерьерной подсветки автомобилей. Всего в новом центре разместились 25 легковых автомобилей, есть выделенная зона для 3 малотоннажных автомобилей. Отличием интерьерного решения центра служит выделенная на втором этаже выставочная зона автомобилей с пробегом и парковка новых автомобилей, что позволяет клиентам быстрее сориентироваться с выбором автомобиля и его комплектацией.
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Новый дилерский центр «АвтоМАШ-МБ» знакомит также с оригинальными запасными частями, дополнительным оборудованием и аксессуарами. Менеджеры высокой квалификации предоставят клиентам подробную информацию об автомобилях и финансовых услугах: автокредитованием, лизингом, страхованием. Для этого существуют 10 клиентских консультационных зон. Возможна конфигурация автомобиля под заказ. На территории автосалона предлагаются сертифицированные автомобили Mercedes-Benz с небольшим пробегом и с продленной гарантией (программа Certified). Возможно также выгодно с доплатой обменять свой подержанный автомобиль на новый по программе Trade-in. Все желающие могут записаться на тест-драйв понравившегося автомобиля. При сдаче автомобиля на сервисное обслуживание есть возможность воспользоваться подменным транспортом. Новый автосалон оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 15 рабочих постов и 3 поста интерактивной приемки с линиями диагностики. Центр также имеет собственный цех для кузовных и покрасочных работ и двухуровневый склад запасных частей. Обслуживанием клиентов занимается команда профессионалов высокого класса. Авторизованный сервис позволит ощутить постоянное внимание и заботу концерна-производителя в течение всего периода эксплуатации автомобиля.
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