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Душевнобольной мужчина выпал из окна больницы в Троицке и погиб
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Душевнобольной мужчина выпал из окна больницы в Троицке и погиб 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Троицке пожилой мужчина погиб в результате падения из окна больницы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 2 мая в больнице РАН в Троицке. «С четвертого этажа учреждения выпал 66-летний житель Москвы. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание», — сказал источник.
Он добавил, что погибший состоял на учете в столичном психоневрологическом диспансере. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
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