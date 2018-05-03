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Водитель костромской маршрутки высадил полуслепую девушку на темной улице
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Водитель костромской маршрутки высадил полуслепую девушку на темной улице 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской транспорт продолжает удивлять. Костромичка пожаловалась на водителя, который высадил ее дочь, узнал KOSTROMA.TODAY. У девушки проблемы со зрением — она очень плохо видит.
История произошла еще в марте. Женщина рассказала, что примерно в полдесятого вечера ей позвонила 18-летняя дочь и со слезами рассказала, что ее высадил водитель маршрутки №93, так и не доставив до нужной остановки.
По словам костромички, водитель сослался на то, что у него сел аккумулятор и его рабочее время закончилось еще 2 часа назад.
Девушка говорила маме, что не знает, где находится, и что ей теперь делать — денег на такси нет.
Правда, совесть у водителя все-таки проснулась. Водитель увидел слезы юной пассажирки и довез ее до нужной остановки.
По нашей информации, управление транспорта провело проверку этой истории. Выяснилось, что рейс, действительно, был сорван из-за неисправности автобуса. Однако поведения водителя было признано неправильным. После этого случая перевозчику, который работает на этом маршруте, снизили оплату по контракту.
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