Фура перегородила движение

Сегодня утром на 154 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в черте города Лакинска произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Водитель фуры решил развернуться на трассе, но не рассчитал габариты авто, столкнулся с металлическим ограждением и совершил съезд в кювет. В результате такого маневра грузовик перевернулся.

Сейчас на месте работает специальная техника. На время работ временно ограничено движение. Транспорт едет по одной полосе.