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Фура перегородила движение
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Фура перегородила движение 

ТВ-МИГ 58 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня утром на 154 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в черте города Лакинска произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Водитель фуры решил развернуться на трассе, но не рассчитал габариты авто, столкнулся с металлическим ограждением и совершил съезд в кювет. В результате такого маневра грузовик перевернулся.
Сейчас на месте работает специальная техника. На время работ временно ограничено движение. Транспорт едет по одной полосе.
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