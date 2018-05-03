Фура перегородила движение 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня утром на 154 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в черте города Лакинска произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Водитель фуры решил развернуться на трассе, но не рассчитал габариты авто, столкнулся с металлическим ограждением и совершил съезд в кювет. В результате такого маневра грузовик перевернулся.
Сейчас на месте работает специальная техника. На время работ временно ограничено движение. Транспорт едет по одной полосе.