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В Пензе бойцы Росгвардии задержали подозрительно просевший автомобиль
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В Пензе бойцы Росгвардии задержали подозрительно просевший автомобиль 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе бойцы Росгвардии задержали подозрительный автомобиль, перевозивший украденный металл.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, при патрулировании маршрута по улице Заводской бойцы заметили стоявшую легковушку, которая подозрительным образом сильно просела.
«При приближении сотрудников Росгвардии, автомобиль резко тронулся с места и хотел скрыться. Но злоумышленника удалось остановить и блокировать. За рулем сидел 25-летний парень. Сквозь стекло легковушки было видно, что салон и багажник переполнены металлическими изделиями. Открывать багажник, задержанный отказался, также не были получены и объяснения по поводу происхождения металлических изделий», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.
Автомобиль опечатали. Водителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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