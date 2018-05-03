В Пензе бойцы Росгвардии задержали подозрительно просевший автомобиль

В Пензе бойцы Росгвардии задержали подозрительный автомобиль, перевозивший украденный металл.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, при патрулировании маршрута по улице Заводской бойцы заметили стоявшую легковушку, которая подозрительным образом сильно просела.

«При приближении сотрудников Росгвардии, автомобиль резко тронулся с места и хотел скрыться. Но злоумышленника удалось остановить и блокировать. За рулем сидел 25-летний парень. Сквозь стекло легковушки было видно, что салон и багажник переполнены металлическими изделиями. Открывать багажник, задержанный отказался, также не были получены и объяснения по поводу происхождения металлических изделий», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Автомобиль опечатали. Водителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.