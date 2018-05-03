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На Красной Глинке погиб электромонтер, упав с высоты во время работы
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На Красной Глинке погиб электромонтер, упав с высоты во время работы 

Волга Ньюс 2 часа назад
Дежурный электромонтер по ремонту оборудования организации, осуществляющей добычу камня для строительства, при выполнении работы по отсоединению проводов от временной опоры линии электропередач упал с высоты и погиб на месте происшествия.
Как сообщает министерство, 4 апреля на территории региона произошел еще один смертельный несчастный случай, связанный с падением с высоты: при выполнении работ по демонтажу подмостей со строящегося здания каменщик строительной организации упал с высоты и погиб на месте происшествия.
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