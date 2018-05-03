Мужчина ранил ножом знакомого в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе

Пьяная ссора в Одинцовском районе закончилась поножовщиной, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В Одинцовском районе, поселок Новоивановское, улица Овражная из дома бригадой скорой помощи в больницу с ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения, а также с ранением доставлен его знакомый 1957 года рождения.

«Выездом на место установлено, что 1 мая около 22:00 в Одинцовском районе, поселок Новоивановское, улица Овражная в доме в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре один из мужчин причинил телесные повреждения другому, после чего сам пытался ранить себя», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.