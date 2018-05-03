Ещё
Мужчина ранил ножом знакомого в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина ранил ножом знакомого в ходе пьяной ссоры в Одинцовском районе 

РИАМО 2 часа назад
Пьяная ссора в Одинцовском районе закончилась поножовщиной, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В Одинцовском районе, поселок Новоивановское, улица Овражная из дома бригадой скорой помощи в больницу с ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения, а также с ранением доставлен его знакомый 1957 года рождения.
«Выездом на место установлено, что 1 мая около 22:00 в Одинцовском районе, поселок Новоивановское, улица Овражная в доме в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре один из мужчин причинил телесные повреждения другому, после чего сам пытался ранить себя», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту проводится проверка.
РИАМО: последние новости
Смертность в результате ДТП в Подмосковье сократилась на 4% за I квартал 2018 года Мужчина погиб от ножевого ранения на юго‑востоке Москвы Два человека пострадали в ДТП на трассе в Домодедове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями4
УАЗ Patriot сгорел со стыда1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение