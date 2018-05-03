По факту ДТП под Безенчуком, где погибли три человека, возбудили уголовное дело

В областной полиции уточнили, что участником аварии стал 69-летний водитель ВАЗ-219050. 1 мая, около 16:00, он ехал по дороге Никольское — Купино — Толстовка — станция Звезда. По предварительным данным, в зоне действия знака «Обгон запрещен», автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик упал набок.

В ДТП погиб водитель легковушки и два его пассажира: 42-летний мужчина и пятилетний мальчик. Кроме того, с различными травмами госпитализировали еще двух пассажиров легковушки: 10-летнюю девочку и 69-летнюю женщину.

Как сообщают в пресс-службе областного ГУ МВД, расследование уголовного дела продолжается. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.