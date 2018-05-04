В Сочи мужчина привязал собаку к колесу машину, чтобы не эвакуировали

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Факт жестокого обращения с собакой попал в объектив камеры очевидцев.

На кадрах видно, как к припаркованной иномарке синего цвета цепью приковано животное. Цепь зафиксирована на колесе автомобиля.

Собака лежи на земле, не издает каких-либо звуков, не движется, на вид — выглядит усталой.

Авторы поста сообщают, что таким образом владелец автомобиля надеялся избежать эвакуации транспортного средства. Вероятно, машина припаркована с нарушение ПДД.

То есть водителя больше волновала судьба машина, чем жизнь и здоровье животного, которое оказалось невольным заложником дорожной ситуации.

Какой период времени животное было приковано к автомобилю, не известно.