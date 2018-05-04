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В Сочи мужчина привязал собаку к колесу машину, чтобы не эвакуировали
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В Сочи мужчина привязал собаку к колесу машину, чтобы не эвакуировали 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Факт жестокого обращения с собакой попал в объектив камеры очевидцев.
На кадрах видно, как к припаркованной иномарке синего цвета цепью приковано животное. Цепь зафиксирована на колесе автомобиля.
Собака лежи на земле, не издает каких-либо звуков, не движется, на вид — выглядит усталой.
Авторы поста сообщают, что таким образом владелец автомобиля надеялся избежать эвакуации транспортного средства. Вероятно, машина припаркована с нарушение ПДД.
То есть водителя больше волновала судьба машина, чем жизнь и здоровье животного, которое оказалось невольным заложником дорожной ситуации.
Какой период времени животное было приковано к автомобилю, не известно.
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