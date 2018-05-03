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Водитель «Понтиака» погиб при столкновении с троллейбусом в Канавине
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Водитель «Понтиака» погиб при столкновении с троллейбусом в Канавине 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Водитель «Понтиака» погиб в результате ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около половины второго дня 28 апреля на Московском шоссе. Мужчина 1978 г.р. (водительский стаж с 18 лет), управляя автомобилем «Понтиак», совершил столкновение с троллейбусом «ЗИУ», следовавшим по маршруту № 25, а также с автомобилем «Лэнд Ровер».
В результате ДТП водитель «Понтиака» получил сочетанную травму, от которой скончался в больнице.
В ДТП пострадала водитель другой иномарки — женщина 1973 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибами. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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