Водитель «Понтиака» погиб при столкновении с троллейбусом в Канавине

Водитель « Понтиака » погиб в результате ДТП в Канавинском районе Нижнего Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины второго дня 28 апреля на Московском шоссе. Мужчина 1978 г.р. (водительский стаж с 18 лет), управляя автомобилем «Понтиак», совершил столкновение с троллейбусом «ЗИУ», следовавшим по маршруту № 25, а также с автомобилем «Лэнд Ровер ».

В результате ДТП водитель «Понтиака» получил сочетанную травму, от которой скончался в больнице.

В ДТП пострадала водитель другой иномарки — женщина 1973 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибами. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.