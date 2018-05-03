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Житель Шадринска на «шестерке» въехал в дерево и погиб
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Житель Шадринска на «шестерке» въехал в дерево и погиб 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области, накануне, вечером 2 мая, около 23-30 на территории Далматовского района автомобиль въехал в дерево.
На 16 километре автодороги «Шадринск–Миасское-Лебяжье» 32-летний житель Шадринского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь с превышением скоростного режима, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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