Житель Шадринска на «шестерке» въехал в дерево и погиб 

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области, накануне, вечером 2 мая, около 23-30 на территории Далматовского района автомобиль въехал в дерево.
На 16 километре автодороги «Шадринск–Миасское-Лебяжье» 32-летний житель Шадринского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигаясь с превышением скоростного режима, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.