Юный велосипедист угодил под колеса машины в Рязанской области

Больничной палатой завершилась для 10-летнего жителя Рязанской области попытка пересечь проезжую часть на велосипеде, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД . Камера регистратора запечатлела момент аварии.

Под колеса отечественной «десятки» школьник попал еще 2 мая: на въезде в поселок Чернобаево в Старожиловском районе он бросился на противоположную сторону дороги как раз перед легковушкой, которую, судя по всему, не увидел. Водитель ВАЗа тоже запоздало обратил внимание на велосипедиста и вместо того, чтобы тормозить, начал гудеть.

Столкновения избежать не удалось. Мальчик с многочисленными травмами был доставлен в больницу, 48-летний рязанец в аварии не пострадал.