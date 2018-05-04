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Юный велосипедист угодил под колеса машины в Рязанской области
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Юный велосипедист угодил под колеса машины в Рязанской области 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Больничной палатой завершилась для 10-летнего жителя Рязанской области попытка пересечь проезжую часть на велосипеде, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент аварии.
Под колеса отечественной «десятки» школьник попал еще 2 мая: на въезде в поселок Чернобаево в Старожиловском районе он бросился на противоположную сторону дороги как раз перед легковушкой, которую, судя по всему, не увидел. Водитель ВАЗа тоже запоздало обратил внимание на велосипедиста и вместо того, чтобы тормозить, начал гудеть.
Столкновения избежать не удалось. Мальчик с многочисленными травмами был доставлен в больницу, 48-летний рязанец в аварии не пострадал.
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