Пелотон «Пяти колец Москвы» почтил минутой молчания память Плужниковой

Первый этап международной многодневки «Пять колец Москвы» стартовал с минуты молчания в память о погибшей российской велогонщице Лидии Плужниковой.

Плужникова погибла 21 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Ее пытались реанимировать, но она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии.

Минута молчания состоялась в подмосковном Жохово перед стартом этапа на 156,8 км.