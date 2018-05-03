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Пелотон «Пяти колец Москвы» почтил минутой молчания память Плужниковой
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Пелотон «Пяти колец Москвы» почтил минутой молчания память Плужниковой 

Р-Спорт 2 часа назад
Первый этап международной многодневки «Пять колец Москвы» стартовал с минуты молчания в память о погибшей российской велогонщице Лидии Плужниковой.
Плужникова погибла 21 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия в Архипо-Осиповке (Краснодарский край). 24-летняя спортсменка ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Ее пытались реанимировать, но она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии.
Минута молчания состоялась в подмосковном Жохово перед стартом этапа на 156,8 км.
Воспитанница тульской школы Плужникова выступала в велоспорте на треке. Она является победительницей чемпионата мира среди молодежи 2012 года в командном спринте вместе с Дарьей Шмелевой. Россиянки победили на мировом первенстве с молодежным рекордом мира.
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