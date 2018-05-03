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Алкоголь на колесах: зауральская полиция преградила дорогу 600 бутылкам спиртного
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Алкоголь на колесах: зауральская полиция преградила дорогу 600 бутылкам спиртного 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
С 29 апреля по 2 мая полицейские изъяли из незаконного оборота в Курганской области более 650 бутылок алкоголя и 37 литров спиртосодержащей жидкости.
30 апреля на 350 километре автодороги «Иртыш» сотрудники МВД остановили автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 44-летний курганец. В машине было обнаружено 200 бутылок водки, 28 бутылок коньяка и 37 литров спиртосодержащей жидкости.
2 мая на 123 километре трассы Курган — Звериноголовское полицейские нашли в «Газели» 132 бутылки алкоголя, изготовленного в Казахстане. Автомобилем управлял 39-летний тюменец. Общий объем изъятого спиртного — 66 литров. В этот же день на 444 километре трассы «Иртыш» 64-летний екатеринбуржец попытался незаконно провезти 48 бутылок водки.
— Против нарушителей составлено семь протоколов по статье «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Подозреваемым грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, а перевозимая ими продукция должна быть конфискована, — сообщает пресс-служба МВД по Курганской области.
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