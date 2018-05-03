Погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой по колесам

Около часа ночи 3 мая экипаж ДПС гонялся за пьяным водителем «шестерки» в Данкове, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инспекторы ДПС заметили на площади Калинина несущийся на большой скорости ВАЗ-2106 с выключенными фарами. Требования полицейских остановиться автомобилист проигнорировал. Преследование закончилось тем, что инспекторам пришлось применить табельное оружие, когда водитель выехал на трассу «Данков — Воскресенское». Сначала они выстрелили в воздух, затем — по колесам. Только тогда пьяного водителя удалось задержать.

Оказалось, что автомобилист уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. И теперь ему грозит уже уголовная ответственность.

Всего за праздники в Липецке полицейские задержали 19 нетрезвых водителей.