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Погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой по колесам
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Погоня за пьяным водителем под Липецком закончилась стрельбой по колесам 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Около часа ночи 3 мая экипаж ДПС гонялся за пьяным водителем «шестерки» в Данкове, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инспекторы ДПС заметили на площади Калинина несущийся на большой скорости ВАЗ-2106 с выключенными фарами. Требования полицейских остановиться автомобилист проигнорировал. Преследование закончилось тем, что инспекторам пришлось применить табельное оружие, когда водитель выехал на трассу «Данков — Воскресенское». Сначала они выстрелили в воздух, затем — по колесам. Только тогда пьяного водителя удалось задержать.
Оказалось, что автомобилист уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. И теперь ему грозит уже уголовная ответственность.
Всего за праздники в Липецке полицейские задержали 19 нетрезвых водителей.
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