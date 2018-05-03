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Три человека погибли под колесами поездов на Кубани за двое суток
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Три человека погибли под колесами поездов на Кубани за двое суток 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
С разницей в несколько часов 2 мая в дежурную часть УТ МВД России по ЮФО поступили сообщения о смертельных травмах на железной дороге в Краснодаре, а затем и Туапсе.
Первая трагедия произошла на перегоне «Пашковская — 125 км». 30-летний местный житель, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей, не заметил поезда.
Ближе к полуночи поступило сообщение, что на хуторе Красном Туапсинского района под колеса поезда попал 48-летний местный житель. Мужчина умер в ЦРБ Туапсе.
3 мая рано утром на железнодорожном перегоне «Краснодар 2 — Витаминный» под колесами электропоезда «Краснодар — Ростов» погибла женщина. В настоящее время ее личность устанавливается.
По предварительным данным причиной трагедий стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Машинистами поездов подавались звуковые сигналы и применено экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествий.
Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО напоминает, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому железнодорожные пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава
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