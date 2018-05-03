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Пьяный водитель ВАЗа влетел в нефтевоз на трассе в Кинельском районе
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Пьяный водитель ВАЗа влетел в нефтевоз на трассе в Кинельском районе 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На трассе в Кинельском районе 3 мая произошло смертельное ДТП. Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, 24-летний водитель ВАЗ-211740 не справился с управлением и протаранил припаркованный на обочине нефтевоз.
Автомобилист погиб на месте происшествия. Его пассажира госпитализировали с множественными травмами.
— Для того, чтобы достать мужчин из машины, пришлось срезать крышу. По данным инспекторов ГИБДД, водитель вазовской легковушки в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а транспортное средство под его управлением числилось в розыске. Водитель нефтевоза прошел процедуру медицинского освидетельствования. Как показала экспертиза, алкоголя в крови не обнаружено, — сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.
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