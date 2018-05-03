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Больше 40 нарушений выявили дорожные инспекторы на вологодских трассах
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Больше 40 нарушений выявили дорожные инспекторы на вологодских трассах 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Свыше сотни автомобилей и водителей проверили в минувшие выходные сотрудники ГИБДД. Рейд прошел на федеральных трассах, проходящих по территории Вологодского района.
Проверку вели сразу десяти экипажей ГИБДД. За несколько часов работы они выявили более 40 нарушений. Например, трое детей перевозились без специальных кресел, один пассажир оштрафован за то, что вовремя не пристегнулся. Еще один автомобилист лишился прав за езду в нетрезвом виде.
Также дорожные инспекторы провели разъяснительную работу с автовладельцами. Им напомнили, как вести себя на дороге, чтобы не создать аварийную ситуацию и не стать ее жертвой. Помочь сделать движение безопаснее могут и вологжане. Например, сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам в Вологде: 76-39-01, 76-39-02, 76-39-04.
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