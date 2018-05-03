Массовая авария в Нижегородской области: два человека госпитализированы (ВИДЕО)

Массовая авария произошла возле села Богоявление в Дальнеконстантиновком районе Нижегородской области во вторник, 1 мая. Как сообщает ГИБДД по региону, в результате ДТП двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Днем, в 12.25, на 58-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов 51-летний водитель «Хендая» не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он столкнулся с «Маздой» и самосвалом «Бейфан». В свою очередь «Бейфан» от удара также выехал на полосу встречного движения, врезался в « Рено » и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП серьезно пострадал автомобилист на «Рено». Его госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Кроме того, ранения получил 30-летний водитель самосвала. Его также пришлось отвезти в больницу и оставить там с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом левой руки и рваной раной.

Больше в массовой аварии никто не пострадал. Из-за происшествия на трассе образовалась серьезная пробка в обоих направлениях.

Водительский стаж виновника ДТП составляет 29 лет.

Напомним, массовое ДТП в Володарском районе унесло жизнь водителя фуры.

Видео: vk.com