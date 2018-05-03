В 2018 году с водителей взыскали 1,5 миллиарда штрафов за пьянство за рулем

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Судебные приставы взыскали больше 1,5 миллиарда рублей штрафов с пьяных водителей в первом квартале 2018 года, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России в четверг.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, приставами было исполнено 3,8 миллиона постановлений органов Госавтоинспекции , взыскано 3 миллиарда рублей.

"В том числе взыскано более 1,5 миллиарда рублей по судебным актам, вынесенным за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — говорится в сообщении ФССП.