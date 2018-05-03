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В 2018 году с водителей взыскали 1,5 миллиарда штрафов за пьянство за рулем
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В 2018 году с водителей взыскали 1,5 миллиарда штрафов за пьянство за рулем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Судебные приставы взыскали больше 1,5 миллиарда рублей штрафов с пьяных водителей в первом квартале 2018 года, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России в четверг.
Всего, по данным пресс-службы ведомства, приставами было исполнено 3,8 миллиона постановлений органов Госавтоинспекции, взыскано 3 миллиарда рублей.
"В том числе взыскано более 1,5 миллиарда рублей по судебным актам, вынесенным за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — говорится в сообщении ФССП.
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