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Медвежонок встал на защиту матери от преследовавших водителей
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Медвежонок встал на защиту матери от преследовавших водителей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Грозный нрав проявил совсем юный хозяин тайги, застигнутый в Якутии водителями грузовиков во время прогулки по дороге в компании матери. Не снять маленького защитника на видео мужчины просто не могли.
Именно во время записи малыш и продемонстрировал характер: когда водитель в погоне за кадром подъехал слишком близко, отставший от матери медвежонок развернулся и принялся грозно рычать, всем своим видом давая понять, что с ним лучше не связываться.
Тем временем его мама ловко перебралась через отбойник и спрыгнула на обочину, где и дожидалась своего героя.
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