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Автомобилист врезался в рекламный щит в Санкт‐Петербурге
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Автомобилист врезался в рекламный щит в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В Санкт‐Петербурге в ночь на 3 мая 25‐летний автомобилист въехал в рекламный щит, который стоял у края проезжей части. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам сотрудников правоохранительных органов, авария произошла на Дальневосточном проспекте. Не справившись с управлением, водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в рекламный щит.
Водителя и двух пассажиров с травмами госпитализировали в Александровскую больницу.
В августе прошлого года в Москве рухнувшая рекламная конструкция сломала мужчине позвоночник. Потерпевший также получил травму грудной клетки, перелом нескольких ребер и травму живота.
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