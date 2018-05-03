Названы конкретные сроки вступления в силу запрета на групповую перевозку детей автобусами старше десяти лет

Российское правительство назначило конкретные сроки вступления в силу санкций на эксплуатацию в детских пассажироперевозках автобусы, возраст которых перешагнул десятилетний порог.

Так в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, данное ограничение на перевозки групп детей автобусами старше десяти лет до пяти тонн, вступит в силу уже с 01.07.2018 года. Автобусами более пяти тонн в указанных регионах перевозкой детей будет запрещено заниматься с 01.10.2018 года.

Для остальных российских регионов сроки смещены примерно на год. Так на автобусы до пяти тонн назначена дата 01.04.2019 года, а для машин свыше пяти тонн — 01.10.2019 года.

Все инициативы в обсуждаемом запрете направлены исключительно на безопасность перевозок детей.

Кроме строгих требований к транспорту, специальному отбору будут подвержены и водители «детских» автобусов.

Прошлогодняя статистика говорит о том, что строгий подход к групповым перевозкам детей дает положительные результаты.