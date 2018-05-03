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Названы конкретные сроки вступления в силу запрета на групповую перевозку детей автобусами старше десяти лет
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Названы конкретные сроки вступления в силу запрета на групповую перевозку детей автобусами старше десяти лет 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российское правительство назначило конкретные сроки вступления в силу санкций на эксплуатацию в детских пассажироперевозках автобусы, возраст которых перешагнул десятилетний порог.
Так в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, данное ограничение на перевозки групп детей автобусами старше десяти лет до пяти тонн, вступит в силу уже с 01.07.2018 года. Автобусами более пяти тонн в указанных регионах перевозкой детей будет запрещено заниматься с 01.10.2018 года.
Для остальных российских регионов сроки смещены примерно на год. Так на автобусы до пяти тонн назначена дата 01.04.2019 года, а для машин свыше пяти тонн — 01.10.2019 года.
Все инициативы в обсуждаемом запрете направлены исключительно на безопасность перевозок детей.
Кроме строгих требований к транспорту, специальному отбору будут подвержены и водители «детских» автобусов.
Прошлогодняя статистика говорит о том, что строгий подход к групповым перевозкам детей дает положительные результаты.
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