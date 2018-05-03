В Ярославле от «Мицубиси» на полном ходу отлетело колесо

Уже поменяли резину на своём авто на летнюю? А проверили, выезжая с шиномонтажа, как закреплены колёса? Неприкрученное колесо сегодня стало причиной ДТП на Юбилейном мосту.

Во время движения у «Мицубиси-Лансер» отлетело переднее колесо и попало в проезжающий мимо « Фольксваген ». К счастью, обошлось без пострадавших.

Колесо попало в «Фольксваген»

Происшествие обсуждают в группе «Дороги Ярославля» в соцсети фейсбук.

— Шпильки на месте, а гаек нет — похоже, что не закрутили, — написал участник группы Николай Самаренков.

Девушка, которая ехала за рулём «Мицубиси», призналась, что недавно поменяла резину. В ДТП досталось только машинам, к счастью, люди не пострадали.

Водители уверенны, что колесо не закрепили на шиномонтаже