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В Ярославле от «Мицубиси» на полном ходу отлетело колесо
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В Ярославле от «Мицубиси» на полном ходу отлетело колесо 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Уже поменяли резину на своём авто на летнюю? А проверили, выезжая с шиномонтажа, как закреплены колёса? Неприкрученное колесо сегодня стало причиной ДТП на Юбилейном мосту.
Во время движения у «Мицубиси-Лансер» отлетело переднее колесо и попало в проезжающий мимо «Фольксваген». К счастью, обошлось без пострадавших.
Колесо попало в «Фольксваген»
Происшествие обсуждают в группе «Дороги Ярославля» в соцсети фейсбук.
— Шпильки на месте, а гаек нет — похоже, что не закрутили, — написал участник группы Николай Самаренков.
Девушка, которая ехала за рулём «Мицубиси», призналась, что недавно поменяла резину. В ДТП досталось только машинам, к счастью, люди не пострадали.
Водители уверенны, что колесо не закрепили на шиномонтаже
В прошлом месяце в Рыбинске колесо «Мерседеса» вылетело на встречку.
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