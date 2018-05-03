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Пьяный водитель на иномарке протаранил ворота гаража в Ноябрьске
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Пьяный водитель на иномарке протаранил ворота гаража в Ноябрьске 

N24.ru 58 минут назад
Фото: N24.ru
Позже, пересев за руль другого автомобиля, мужчина еще несколько раз ударил иномарку в заднюю часть. Инцидент произошел в посёлке УТДС 30 апреля. По словам очевидцев, до происшествия мужчина поругался с женой и выместил злобу на автомобиле, сообщает телеканал «Ноябрьск 24».
«После того, как автовладелец, уже находясь за рулем микроавтобуса, «загнал» иномарку в гараж, он покинул место происшествия, а позже был задержан инспекторами ДПС. На мужчину составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщили изданию в городском отделе ГИБДД..
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