Пьяный водитель на иномарке протаранил ворота гаража в Ноябрьске

Позже, пересев за руль другого автомобиля, мужчина еще несколько раз ударил иномарку в заднюю часть. Инцидент произошел в посёлке УТДС 30 апреля. По словам очевидцев, до происшествия мужчина поругался с женой и выместил злобу на автомобиле, сообщает телеканал «Ноябрьск 24».

«После того, как автовладелец, уже находясь за рулем микроавтобуса, «загнал» иномарку в гараж, он покинул место происшествия, а позже был задержан инспекторами ДПС. На мужчину составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщили изданию в городском отделе ГИБДД..