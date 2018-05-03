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За выходные на Ямале перевернулись три снегохода
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За выходные на Ямале перевернулись три снегохода 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
На Ямале за длинные выходные зарегистрировано три ДТП со снегоходами. Два водителя и пассажир попали в больницы.
Первое из происшествий случилось в послеобеденное время 29 апреля примерно в 40 километрах от поселка Антипаюта — снегоход перевернулся после того как водитель не справился с управлением. Сам он не пострадал, а вот пассажир был госпитализирован с различными травмами. В тот же день в половине десятого вечера еще одна поездка по тазовской тундре окончилась опрокидыванием транспортного средства. Управлявший им мужчина попал в больницу. В одном из случаев для эвакуации пострадавшего задействовали борт санавиации, рассказали «Красному Северу» в УГИБДД России по ЯНАО. Второму вылету помешала погода.
Пострадавший в третьей аварии сам обратился за медицинской помощью вчера — с его слов, ранее он попал в переплет на территории Красноселькупского района. Все обстоятельства приведшего к травмам инцидента пока уточняются. По предварительной информации, медики диагностировали у неосторожного северянина ушибы и вывихи.
При езде на снегоходе следует прокладывать маршрут таким образом, чтобы исключить проезд по опасным участкам, в том числе — в связи с весенним потеплением — и пересечение водоемов по льду, напоминают в управлении ГИБДД. Кроме того, водителям рекомендуют выбирать скоростной режим, который позволит вовремя замедлить ход и остановиться при возникновении впереди препятствий.
С начала года в результате аварий снегоходной техники на Ямале пострадали 19 человек, три — погибли.
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