За выходные на Ямале перевернулись три снегохода

На Ямале за длинные выходные зарегистрировано три ДТП со снегоходами. Два водителя и пассажир попали в больницы.

Первое из происшествий случилось в послеобеденное время 29 апреля примерно в 40 километрах от поселка Антипаюта — снегоход перевернулся после того как водитель не справился с управлением. Сам он не пострадал, а вот пассажир был госпитализирован с различными травмами. В тот же день в половине десятого вечера еще одна поездка по тазовской тундре окончилась опрокидыванием транспортного средства. Управлявший им мужчина попал в больницу. В одном из случаев для эвакуации пострадавшего задействовали борт санавиации, рассказали «Красному Северу» в УГИБДД России по ЯНАО. Второму вылету помешала погода.

Пострадавший в третьей аварии сам обратился за медицинской помощью вчера — с его слов, ранее он попал в переплет на территории Красноселькупского района. Все обстоятельства приведшего к травмам инцидента пока уточняются. По предварительной информации, медики диагностировали у неосторожного северянина ушибы и вывихи.

При езде на снегоходе следует прокладывать маршрут таким образом, чтобы исключить проезд по опасным участкам, в том числе — в связи с весенним потеплением — и пересечение водоемов по льду, напоминают в управлении ГИБДД. Кроме того, водителям рекомендуют выбирать скоростной режим, который позволит вовремя замедлить ход и остановиться при возникновении впереди препятствий.

С начала года в результате аварий снегоходной техники на Ямале пострадали 19 человек, три — погибли.